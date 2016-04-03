В Администрации президента анонсировали важные новости об освобождении Савченко

Об этом в прямом эфире программы "ТСН.Тиждень" сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает ТСН.ua.

"В ближайшие часы будут важные новости, потому что, как и обещал, президент продолжает упорно работать с тем, чтобы обеспечить ее скорейшее возвращение домой. Причем, она должна вернуться в здравом уме и, конечно, это должно быть сделано в течение ближайших дней. Потому что 5 апреля вступает в силу незаконный вердикт. И поэтому, как и в Вашингтоне (Порошенко на этой неделе посетил США), буквально сейчас, даже в данный момент, президент активно работает над тем, чтобы обеспечить ее возвращение. Я думаю, буквально в ближайшие часы будет новая информация по поводу Надежды Савченко", - сообщил Елисеев.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что "новых элементов" в деле Савченко нет

Также он отметил, что генсек ООН готов приобщиться к освобождению Савченко.

"Хотел бы обратить внимание, что президент в своих контактах привлекает внимание к другим украинцам, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Потому что для нас судьба каждого человека чрезвычайно важна. Но Надежда – это символ. И потому для нас очень принципиально и важно... кстати, была встреча в Вашингтоне с тем же генеральным секретарем ООН, который абсолютно поддержал наши подходы и он готов присоединиться к освобождению Надежды Савченко", – сказал Елисеев.

Читайте такжеПорошенко призвал Пан Ги Муна назначить докладчика по расследованию фактов пыток украинцев в РФ

Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное разбирательство их дел находится на финальной стадии.