В МИД отреагировали на приезд греческих предпринимателей в оккупированный Крым

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве обращают внимание на тот факт, что визит не был согласован с украинской стороной и прошел с нарушением законодательства.

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"Рассматриваем такую поездку греческих граждан как проявление неуважения к государственному суверенитету Украины, сознательное пренебрежением законодательством Украины и политики Греческой Республики и ЕС, непризнание незаконной оккупации и аннексии Крыма", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в Украине ожидают также на надлежащую реакцию официальных кругов Греческой Республики на факт данного нарушения ее гражданами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта мэр Ниццы Кристиан Эстрози встретился с делегацией оккупированного Крыма и подписал с руководством Ялты "письмо о намерениях" и восстановления дружеских отношений.

Посольство Украины в Франции выразило возмущение встречей мэра Ниццы Кристиана Эстрози с самозваным "мэром" оккупированной Ялты Андреем Ростенко.