Оккупанты Крыма объявили конкурс на "патриотическое" воспитание с грантом в $7 тысяч

Министерство образования, науки и молодежи подконтрольного Москве правительства Крыма объявило конкурс проектов в сфере патриотического воспитания молодежи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, победители получат денежные гранты, передают «Крым.Реалии».

«Конкурсом предусмотрены гранты на реализацию проектов-победителей в размере от 50 до 250 тысяч рублей (для физических лиц) и от 100 до 500 тысяч (для юридических лиц)», – говорится в сообщении.

Симферопольские власти в пятницу сообщили о проведении в школах города серии видеолекториев по противодействию идеологии экстремизма и терроризма и профилактики наркомании.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».