Владельцы карты поляка теперь смогут получить гражданство Польши по упрощенной процедуре

Польские депутаты приняли поправки к закону, подготовленные сеймовой комиссией по связям с поляками за границей, единогласно, пишет Радио Польша.

По словам главы комиссии, депутата правящей партии «Право и Справедливость» Михала Дворчика, закон призван помочь лицам польского происхождения, проживающим на территории стран бывшего СССР, приехать в Польшу и поселиться здесь на постоянной основе.

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«Мы даем им такую возможность, даже больше – мы даем им возможность очень быстро получить польское гражданство. А в течение первых, самых трудных адаптационных месяцев польское государство предоставит им поддержку, для того чтобы они чувствовали себя здесь, как дома», - сказал депутат «ПиС».

В январе этого года, Сейм Польши поддержал в первом чтении поправки к закону о Карте поляка, которые предусматривают предоставление владельцам этого документа почти тех же прав, что и гражданам Польши.

Благодаря предлагаемым изменениям в законе, владельцы Карт поляка смогут бесплатно получать разрешение на пребывание в Польше, а после года проживания – автоматически получать польское гражданство. Кроме того, предусматривается, что правительство частично оплатит таким лицам курсы польского языка и курсы повышения квалификации.

Также изменения закона дают юридические основания для эвакуации и предоставление эффективной помощи владельцам Карты поляка, в случае если их жизни и здоровью угрожает опасность.

Кроме того владельцы Карт поляка будут освобождены от консульских оплат за визы и другие заявления.