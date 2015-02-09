"Карту поляка" получили почти 60 тысяч граждан Украины

Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Польши, которые есть в распоряжении УНИАН. "С начала реализации закона о "Карте поляка" в мире выдано 134,7 тыс. таких карт, из которых в Украине - 57,5 тыс.", - отметили в министерстве.

Читайте такжеПольша начала эвакуацию из зоны АТО граждан Украины польского происхождения

В прошлом году заявки на получение такого документа подали около 10 тыс. граждан Украины.

По данным МИД Польши, консульства в Украине в настоящее время занимают второе место после Беларуси по количеству "карт поляка", которые выдаются заявителям.

Как сообщал УНИАН, украинцы до 2013 года были лидерами среди иностранцев, получивших "карту поляка", которые Польша начала выдавать в 2008 году.

Справка УНИАН. Польша решила ввести специальную "карту поляка" для поддержки польских граждан и их потомков в 15 странах, созданных после распада СССР. Настоящий документ предусматривает ряд льгот для владельцев карты, среди которых бесплатные визы, медицинское обслуживание, скидки на проезд в транспорте и упрощенная процедура получения разрешения на постоянное проживание в Польше.