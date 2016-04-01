В Минобороны озвучили конечный срок демобилизации военных четвертой волны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

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Он отметил, что во исполнение указа президента о демобилизации от 25 марта из рядов Вооруженных сил Украины и других воинских формирований планируется уволить 45 тыс. военнослужащих, которые выслужили установленный срок. Из них из рядов армии - 42 тыс., других воинских формирований - 3 тыс. чел.

"В настоящее время уволено 6 тысяч. Остальных планируется уволить до конца апреля этого года", - сказал Руснак.

Он отметил, что демобилизованные будут обеспечены всеми финансовыми выплатами и формой одежды по сезону.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время так называемой «четвертой очереди» частичной мобилизации, которая началась в январе 2015 года и продолжалась 90 дней.