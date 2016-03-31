ВР рекомендует президенту рассмотреть целесообразность созыва СНБО относительно прав переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления №4273 проголосовали 229 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, президенту рекомендуется рассмотреть целесообразность проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросу соблюдения прав внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины и в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, в районе проведения антитеррористической операции.

Кроме того, главе государства рекомендуется рассмотреть возможность включения в состав Совета по вопросам национального единства представителей общественности из числа внутренне перемещенных лиц.

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Парламенту, в частности, рекомендуется инициировать разработку и законодательное утверждение Государственной стратегии по восстановлению целостности Украины, оккупированных территорий, соблюдения прав внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины и на временно неконтролируемой территории в районе проведения антитеррористической операции, на период до 2021 года.

В то же время Кабмин должен разработать и утвердить государственную программу, которая включала бы положения, касающиеся, в частности, самообеспечения и самозанятости внутренне перемещенных лиц, и лиц, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей; обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем; социально-психологической реабилитации и оказания помощи лицам, которые находились в плену или подверглись пыткам, членам семей пропавших без вести в районе проведения АТО.

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека рекомендуется содействовать эвакуации с территории, не контролируемой властями в районе проведения АТО, людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, на подконтрольную украинским властям территорию.

Кабинет министров до 1 июня 2016 года должен проинформировать Верховную Раду о состоянии реализации рекомендаций слушаний.

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