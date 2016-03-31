Отопление в Киеве могут отключить уже в ближайшие дни

Как отмечает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев по результатам оперативного совещания с представителями теплоснабжающих организаций и представителями Украинского гидрометцентра.

"Учитывая высокий размер тарифов на тепло городская власть принимает решение, которое бы позволило столичным семьям экономить средства. С 30 марта в столице зафиксирована среднесуточная температура воздуха +8,4⁰С. Синоптики нам сообщают, что сегодня среднесуточная температура должна составлять +9⁰С, а 1 апреля прогнозируют до 14⁰С тепла. Согласно действующему законодательству, если в течение трех суток температура сохраняется +8⁰С и более, орган местного самоуправления имеет право принять решение о завершении отопительного сезона", – пояснил Пантелеев.

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В связи с этим он дал поручение руководителям столичных теплоснабжающих компаний уже сейчас начать необходимую подготовку для прекращения подачи теплоснабжения.

"Уже сейчас в индивидуальном порядке жилые дома ОСМД и ЖСК, административные здания, детские сады, школы и т. п. могут подать заявку на отключение отопления", – отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 марта Кабмин продлил на месяц газовые льготы для украинцев.