В СБУ подтвердили задержание их сотрудника в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак сегодня журналистам.

“По нашей информации, он задержан”, - сказал Грицак, отметив, что в середине 2014 года этого сотрудника лишили допуска к государственной тайне, и примерно с конца 2015 он находился в распоряжении СБУ.

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По словам Грицака, этот сотрудник официально написал рапорт на поездку в Россию, но не согласовал и поехал туда несанкционированно.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что 26 марта задержали сотрудника Департамента контрразведки центрального аппарата СБУ подполковника Юрия Иванченко.

В сообщении на сайте ФСБ говорится, что "СБУ и ЦРУ США подготовили Иванченко для участия в операции по инсценировке вербовки в ФСБ путем инициативного предложения своих услуг».

"Сотрудник СБУ должен был заинтересовать ФСБ своими возможностями добывать секретную информацию и убедить ФСБ в необходимости поддерживать с ним связь в условиях Киева через тайники. На каком-то этапе СБУ и ЦРУ США планировали захватить с поличным сотрудника ФСБ при получении информации от Иванченко", - утверждают в российской спецслужбе.

«Поскольку действия иностранца не причинили ущерб безопасности Российской Федерации, он будет выслан в Украину с закрытием въезда на территорию России», - говорится в сообщении ФСБ.

При этом в спецслужбе РФ заявили, что «в первый раз Иванченко пытался предложить свои услуги ФСБ России еще в 2014 году".