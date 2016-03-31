В России заявили о задержании ФСБшниками украинского контрразведчика

Как говорится в размещенном на сайте ФСБ сообщении, "Иванченко прибыл в Россию под предлогом посещения родственников, несмотря на то, что выезд на территорию России своим сотрудникам украинскими спецслужбами запрещен". Он был задержан 26 марта.

В ФСБ заявляют, что "СБУ и ЦРУ США подготовили Иванченко для участия в операции по подставе на вербовку ФСБ путем инициативного предложения им своих услуг".

"При этом в первый раз Иванченко пытался предложить свои услуги ФСБ России еще в 2014 году", - говорится в сообщении.

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"Сотрудник СБУ должен был заинтересовать ФСБ своими возможностями добывать секретную информацию и убедить ФСБ в необходимости поддерживать с ним связь в условиях Киева через тайники. На каком-то этапе СБУ и ЦРУ США планировали захватить с поличным сотрудника ФСБ при получении информации от Иванченко", - утверждают в ФСБ России.

"Поскольку деяния иностранца не нанесли ущерб безопасности Российской Федерации, он будет выдворен в Украину с закрытием въезда на территорию России", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля на пункте пропуска "Чонгар" оккупационными силовыми структурами России были задержаны трое активистов Украинского культурного центра в Крыму.