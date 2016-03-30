В ближайшее время Савченко будет освобождена - Тандит

Об этом он заявил в эфире "Дождя". "Мы со своей стороны сделали все, определились с рамками, куда будем дальше идти. И теперь, фактические, решения на стороне Кремля. Мы знаем, что в ближайшее время Надежда Савченко будет освобождена. Мы к этому готовимся", - сказал Юрий Тандит.

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Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Надежду Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов. После оглашения приговора Савченко заявила, что 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.