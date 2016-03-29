Савченко заявила, что не станет "товаром" и решит свою судьбу сама

Об этом она написала в своем письме, которое сегодня обнародовал в Twitter ее адвокат Марк Фейгин.

«Суд – фарс, приговор – блеф. Торговаться будут. Каждый будет хотеть урвать за меня как можно больше и ждать удобного случая, чтобы не потерять собственную марку», - написала Савченко.

При этом она заявила, что не будет товаром в торгах политиков.

«Я товаром не стану. Свою судьбу я решу сама. Поэтому политикам предлагаю не торговаться, а договариваться. Потому что от моей смерти никто не выиграет, а еще хуже станет... С меня может начаться путь или к миру, или к войне», – подчеркнула Савченко.

По словам летчицы, она понимает, что ее «будут ломать» и усилят давление. Вместе с тем Савченко выразила уверенность, что все выдержит.

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Также она подтвердила свое намерение с 6 апреля начать сухую голодовку с требованием вернуть ее в Украину.

«Сухую голодовку начинаю с 6 апреля и до победного конца. Из СИЗО выйду только в Украину и ни в какую колонию! До встречи на свободе в Украине. Украина превыше всего!» – написала Савченко.

Отметим при этом, что дата написания опубликованного Фейгиным письма была скрыта.

Как сообщал УНИАН, сегодня другой адвокат Савченко Николай Полозов заявил об ухудшении состояния Савченко. По словам адвоката, организм летчицы прекратил воспринимать воду.

22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

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Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное разбирательство по их делам находится на финальной стадии.

Сейчас в российских СМИ распространяется версия о том, что якобы Соединенные Штаты ведут переговоры с РФ об обмене Савченко на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают наказание в США.