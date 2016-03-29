Россия пытается сорвать процесс создания Сил спецопераций в Украине - нардеп

Об этом народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook.

"Сейчас на “сливных бачках” и пророссийских ресурсах началась кампания по дискредитации CCO, ее командования и команды, что прилагает усилия по развитию этой важной компоненты Вооруженных Сил Украины. Хочу заявить всем причастным к этому: информационная диверсия не пройдет! Украина будет иметь современные и эффективные Силы специальных операций!", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, схема распространения заказной информации позволяет вычислять лиц, которые используются спецслужбами РФ: "эту работу будем координировать со Службой безопасности Украины".

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Кроме того, нардеп указала на несколько вопросов "для предупреждения каких-либо слухов и спекуляций".

Как подчеркнула Фриз, нет конфликта внутри ССО с подчинением подразделений Информационно-психологических операций; в 2016 году Государственным бюджетом Украины не предусмотрены отдельные расходы на ССО; командование ССО демонстрирует слаженность действий и эффективность.

Нардеп убеждена, что "несмотря на истерику Кремля и усилия агентурного аппарата ФСБ/СВР РФ в отношении срыва процесса развития ССО в Украине, процесс будет удачно завершен несмотря на препятствия".

"Сегодня информация заведомо лживого и дискридетуючого характера была направлена на ряд центральных телеканалов и целый ряд СМИ. Я благодарна тем медиа, которые отказались распространять этот пасквиль. Вместе с тем, намерена подготовить иск в суд против автора относительно защиты чести и достоинства своих лично и дел, которым я занимаюсь", - резюмировала Фриз.