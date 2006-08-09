Россия может запретить импорт украинского металла ”из-за радиоактивности”

Российская Федерация может ввести мораторий на импорт украинской металлопродукции. Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Владимир ГРАНОВСКИЙ сегодня в Днепропетровске на совещании балансовой комиссий предприятий горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, инициатива исходит из Государственной думы РФ.

В.ГРАНОВСКИЙ отметил, что причиной возможного моратория являются заявления о поставках из Украины на российский рынок якобы радиационной металлопродукции. Вместе с тем, как уточнил замминистра, на сегодняшний день нет ни одного доказанного факта выявления в экспортируемой украинской продукции радиационного излучения.

В.ГРАНОВСКИЙ также заявил, что Россия потребовала от украинских поставщиков сертификатов безопасности металлопродукции не только относительно гамма-излучений, но и альфа, бета-излучений и трансурановых компонентов.

Замминистра промполитики призвал руководителей металлургический предприятий приобретать новые, разработанные НАНУ приборы, которые определяют широкий спектр радиационной безопасности производимой металлопродукции.

Как сообщалось в СМИ, 26 октября 2005 года был подписан ряд депутатских запросов российского парламентария Валерия ГАРТУНГА к нескольким министрам РФ. Депутат не исключает, что в Россию из Украины систематически поставляется металлопродукция, содержащая радиоактивный металл.

В течение трех лет Украина очищает и перерабатывает металлолом, вывезенный с территории Чернобыльской АС, смешивает с чистым металлом и поставляет в Европу, Китай и Россию. Чиновники и экологи серьезно опасаются, что не вся поставляемая из Украины в Россию металлопродукция безопасна. Опасения основываются на том, что «чистить» металл от радиации дело не дешевое, да и сделать это полностью практически невозможно, писалось в СМИ со ссылкой на экспертов.