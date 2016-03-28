Потепление угрожает возобновлением боев на Донбассе - разведка

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает "112 Украина".

"Уровень угрозы касательно восстановления боевых действий повышается. Это связано с тем, что погода сейчас благоприятная для восстановления активных боевых действий", - сказал он.

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Скибицкий также прокомментировал информацию о дискредитации сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Эта информация широко начала появляться в сетях Интернета, на различных сайтах, если принять во внимание, то есть уже сообщение под названием "Кипящий котел Донбасса", автор Владислав Шурыгин, который говорит о том, что Александр Хуг (представитель ОБСЕ) не поддерживает те предложения, которые звучат из "ДНР" и "ЛНР", занял проукраинскую позицию, и не реагирует на те нарушения, которые якобы имеют место со стороны ВСУ. Эта акция целенаправленная", - отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что основная задача такой акции - это дискредитировать Украину и обвинить в нарушении минских договоренностей.

По его словам, влияние ОБСЕ на оккупированных территориях выросло в связи с тем, что представители организации объективно раскрывают нарушения со стороны российских войск.

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"Представители ОБСЕ объективно раскрывают те нарушения, которые осуществляются со стороны российских оккупационных войск, а соответственно это и реакция международного сообщества, это реакция стран Западной Европы на те нарушения, которые есть с их стороны. Очень увеличилась редкость таких нарушений, что касается обстрелов, выдвижения на линию столкновения тяжелого вооружения, и это все фиксируется и докладывается", - отметил он.