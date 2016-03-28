В разведке рассказали о российской кампании по дискредитации замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.

«Учитывая рост влияния ОБСЕ на временно оккупированных территориях востока Украины, российские офицеры Центра информационного противоборства (Новочеркасск, Россия) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ, командированные в штабы 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, продолжают мероприятия по дискредитации сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С 28 марта планируется начать целевую информационную акцию с целью дискредитации заместителя главы Миссии Александра Хуга», - сообщает разведка.

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