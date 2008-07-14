За полдня Boeing продал самолетов на несколько миллиардов

Американский авиастроительный гигант Boeing за первые часы международного авиасалона в Фарнборо продал почти сто самолетов. Сначала стало известно о том, что FlyDubai приобрела 50 самолетов B737, а потом Etihad Airways подписала соглашение на 35 Boeing 787 Dreamliner и 10 B777. Сумма сделки с Etihad Airways пока неизвестна, однако совершенно точно, что она превышает несколько миллиардов долларов.

Для американской компании особенно важно продать на Фарнборо как можно больше самолетов Dreamliner, так как он является самой новой разработкой Boeing. В апреле 2009 года авиастроительный концерн заявил, что поставки лайнера переносятся с первого на третий квартал 2009 года. Перенос сроков состоялся в третий раз за полгода, поэтому Boeing частично потерял доверие клиентов.

Компания Airbus, основной конкурент Вoeing на мировых рынках, пока смогла подписать на Фарнборо только один крупный контракт - на восемь самолетов А330 с Saudi Arabian Airlines. Сумма сделки в каталожных ценах составила около миллиарда евро. Ранее в европейском концерне говорили, что ожидают подписания на Фарнборо ряда крупных контрактов.

Лента.ру