"Убил больше сотни украинцев": СМИ рассказали о белорусе-рецидивисте, который руководит подразделением боевиков на Донбассе
Одним из подразделений незаконных вооруженных формирований, которые воюют на Донбассе, руководит гражданин Беларуси Александр Агренич.
Об этом говорится в материале, который публикует в четверг белорусская служба "Радио Свобода", пишет Украинская правда.
Отмечается, что в НВФ "ДНР" боевик по прозвищу "Горыныч" возглавляет подразделение разведки. По его словам, он имеет в подчинении 400 человек.
Агренич носит капитанское звание, имеет заработную плату в 32 тысячи российских рублей.
В интервью "Радио Свобода" он признался, что "убил более сотни украинцев".
"Да, я очень много убил. Количество переваливает за сотню. А если бы ты видел противника в прицел, что бы ты сделал?", - сказал Агренич.
Белорус абсолютно убежден, что на Донбассе воюет с "украинскими фашистами".
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По его словам, только в его отряде служат 40 граждан Беларуси, а в целом на стороне сепаратистов воюет около 700-800 белорусов.
Про "Горыныча" в феврале 2016 года писала официальная газета "Советская Белоруссия" в статье "Гастарбайтеры войны".
В этом материале "СБ" сообщала, что "Горыныч" имеет 5 судимостей - за убийство, совершенное в состоянии аффекта, за кражи и мошенничество. Издание также процитировало досье правоохранителей на боевика:
"По месту жительства характеризуется отрицательно, употребляет наркотические средства. Участвует в боевых действиях в должности командира подразделения разведки на стороне "ДНР". Недавно переехал из Луганска в Донецк. Намерений возвращаться в Беларусь не демонстрирует".
В Беларуси в Агренича остались отец и два сына от первого брака (на Донбассе "Горыныч" женился во второй раз - с местной "ополченкой" с позывным "Багира"). Однако возвращаться в Беларусь в ближайшее время он не планирует, поскольку опасается уголовного преследования за свое участие в войне.