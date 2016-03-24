Командование полка морских пехотинцев РФ запретило доступ наблюдателей ОБСЕ в Безымянное - разведка

Командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ запретило доступ наблюдателей в район Безымянного.

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны.

«Установлены очередные факты препятствования работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 22 марта командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ запретило доступ наблюдателей в район населенного пункта Безымянное», - говорится в сообщении.

Украинская разведка отмечает, что ограничение деятельности международных наблюдателей связано с прибытием в указанный район подразделения 810 отдельной бригады морской пехоты Береговых войск Черноморского флота ВС РФ.

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Разведка также сообщает, что, учитывая рост влияния ОБСЕ на временно оккупированных территориях Востока Украины, российские офицеры Центра информационного противоборства (Новочеркасск, Россия) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ, откомандированные в штабы 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, продолжают мероприятия по дискредитации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Среди местного населения распространяется дезинформация о личной жизни сотрудников Миссии ОБСЕ, подготовленная с использованием результатов круглосуточного слежения ФСБ РФ в местах их проживания и проведения досуга", - говорится в сообщении.