Сколько стоит земля в пригороде Киева под коттеджное строительство

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 7 по 13 июля выросла на 0,31% (на 5 долл.) - до 6 тыс. 534 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период рост стоимости земельных участков наблюдался в Бориспольском районе - на 0,14% (на 9 долл.), до 6 690 долл./сотка; Броварском - на 0,69% (на 38 долл.), до 5 511 долл./сотка; Васильковском - на 0,65% (на 32 долл.), до 4 901 долл./сотка; Макаровском районе - на 0,27% (на 7 долл.), до 2 543 долл./сотка и Фастовском - на 0,68% (на 9 долл.), до 1 325 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Киево-Святошинском районе - на 0,17% (на 17 долл.), до 10 314 долл.; Обуховском - на 0,30% (на 24 долл.) до 8 041долл./ сотка; Вышгородском - на 0,02% (на 1 долл.), до 5 730 долл./сотка; Бородянском - на 0,16% (на 4 долл.), до 2 756 долл./сотка; Кагарлыцком - на 0,11% (на 2 долл.), до 1 769 долл/сотка и Барышевском районе - на 0,31 (на 4 долл.), до 1 276 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 32%, Бориспольском - 11%, Васильковском - 9%, Киево-Святошинском - 17%, Броварском - 9%, Обуховском - 3%, Бородянском - 7%, Вышгородском - 8%, Кагарлыкском - 1%, Барышевском - 2%, Фастовском районе - 1%.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь т.г. средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 11% (на 645 долл.) - до 6 тыс. 509 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (на 2 364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.