Комиссия назвала вероятную причину взрыва в прикарпатской больнице

Причиной взрыва в Болеховской центральной городской больнице Долинского района Ивано-Франковской области могла стать утечка газа из подземного газопровода.

Об этом сообщает Информационный центр Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

В частности, говорится в сообщении, по предварительным данным, несчастный случай произошел в результате утечки газа из подводнóго подземного газопровода низкого давления и проникновения его в подвальное помещение корпуса терапевтического отделения больницы. Взрыв произошел во время включения слесарем-сантехником насоса для подачи воды.

По данным информцентра, Комиссия территориального управления Госгорпромнадзора по Ивано-Франковской области продолжает расследовать причины взрыва в Болеховский центральной городской больнице.

Как сообщалось, 11 июля в 11.20 в Болеховской больнице прозвучал взрыв. Взрывная волна разрушила перекрытия и пол первого этажа. В итоге погибли 2 пациента, еще 8 человек травмированы, в том числе 3 работника этого лечебного заведения.