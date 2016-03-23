В 2015 году по выдаче шенгенских виз украинцам лидировала Словения

Об этом свидетельствует статистика Еврокомиссии относительно работы всех консульств шенгенских государств, сообщает "ЕвроПравда". Проще всего украинцам получить многократную визу в консульстве Словении. 99,7% из тех, кому словенцы выдали визу в 2015 году, получили право многократного въезда в страны Шенгена.

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Словения уже много лет подряд является лидером по этому показателю, однако это государство не является популярным туристическим или бизнес-направлением и получает немного заявок – за прошлый год туда подавались лишь 5,6 тыс. граждан. Уровень отказов в посольстве Словении составил 4,5% - средний показатель.

На втором месте – Литва, которая имеет одни из наиболее дружественных консульств к Украине. 79,4% заявителей получили многократные визы. Уровень отказов – один из самых низких - 1%

Третье место заняла Польша, со средним показателем во всех консульствах в Украине 72,2%. В то же время, разные консульства Польши показали крайне противоречивую практику.

Процент мультивиз здесь колеблется от 45% в Одессе до 79,7% в Виннице. При этом расхождение в уровне отказов еще больше - от 1,4% до 12%. Стоит отметить, что показатели мультивиз в 2014 году в разных консульствах Польши отличались еще больше – от 26 до 83% (лидер и антилидер - неизменны).

Зато Словакия, которая имеет консульства в Киеве и Ужгороде, показывает равномерную визовую практику (71,3% и 71,8% мультивиз, 2,9% и 3% отказов). Эта страна заняла четвертое место по доле многократных виз.

Замыкают пятерку Нидерланды с показателем в 69,8% мультивиз.

Как сообщало издание, по статистике, в 2015 году украинцы реже подавались на Шенген, чем годом ранее.

Также известно, что в 2015 резко возрос уровень отказов украинцам в оформлении виз. В частности, польское консульство в Виннице отказало 12% аппликантов. Еще 7 дипучреждений имеют уровень отказов выше 5%.