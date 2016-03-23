Сестре разрешили увидеться с осужденной в РФ Савченко

Об этом УНИАН сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Дали разрешение на свидание, как и обещал честный российский суд. Есть разрешение забрать часть вещей. Сейчас выйдут адвокаты и мы пойдем", - сказала Вера.

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По ее словам, они должны забрать часть писем и специальное питание для людей после операций, которое Надежда употребляла после прекращения сухого голодания.

"Она собирается 6 апреля возобновить сухую голодовку - если никаких политических решений не будет - это питание ей не нужно. Это ее решение", - подчеркнула Вера.

Она отметила, что новой информации относительно возможного освобождения Савченко нет, хотя переговоры продолжаются.

"Вроде какие-то сдвиги есть, я в позитивном настроении, но тут как говорит Надя - не верь, не бойся, не проси. Здесь верить вряд ли можно, но надо надеяться на лучшее и работать на ее освобождение", - сказала Вера.

"Во время свидания должны договориться что делаем дальше, делаем майдан под СИЗО, или нет", - иронично добавила она.

По ее словам, вчера в суд удалось пронести два флага Украины, один подписан воинами 92-й и 95-й бригад, второй - людьми на Майдане.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также Савченко присудили штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Савченко и ее защита обвинения отрицают и подтверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.