Великобритания призывает Россию немедленно освободить Надежду Савченко

Об этом говорится в заявлении Хэммонда, опубликованную на официальном сайте МИД Соединенного Королевства.

"Обвинительный вердикт и приговор к 22 годам лишения свободы, объявленные российским судом по делу против Надежды Савченко, глубоко ошибочным. Госпожа Савченко была захвачена и взята в плен на востоке Украины поддерживаемыми Россией сепаратистами и незаконно вывезена через границу в Россию в июне 2014 года. Ее длительное содержание Россией под арестом - является явным нарушением международного права и (в связи с этим - УНИАН) правительство Великобритании неоднократно призывало ее освободить", - подчеркнул Хэммонд.

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"Россия должна выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе в части "освобождение и обмена всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", и освободить Надежду Савченко немедленно", - заявил Хэммонд.