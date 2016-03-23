Путин может согласиться передать Савченко Украине только в статусе осужденной – эксперт

Владимир Путин может согласиться отдать Надежду Савченко на границе между Россией и Украиной в статусе осужденной, если будут весомые аргументы, на которые согласится глава РФ. Об этом заявил старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Николай Сирый, передает "5 канал".

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"Я мало верю в вариант помилования, я думаю, что этот вариант не вписывается в путинскую логику. Я думаю, что Путин не хотел бы, чтобы Надежда Савченко вышла из-за решетки, свободно шла по территории России и достаточно быстро зашла, скажем, в полицию и подала заявление о преступлении в отношении тех лиц, которые ее похитили и преследовали. Единственное, на что он согласится в будущем, - это на границе между Россией и Украиной в статусе осужденной отдать Савченко Украине, если будут такие веские аргументы, на которые согласится Путин", – заявил Сирый.

Николай Сирый отметил, что на сегодня не существует ни одного правового пути решения проблемы Надежды Савченко, но есть правовая форма, в которую могут вложить политические договоренности.

"Что касается правовых путей, то, на самом деле, правового пути нет никакого. Есть правовая форма, в которую могут вложить политические договоренности", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также ей присудили штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.