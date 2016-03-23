В ближайшее время Надежда Савченко будет в Украине - нардеп

«Я уверен, что Надежда Савченко в ближайшее время будет в Украине. Абсолютно уверен в этом. Почему? Украинская дипломатия во главе с Президентом достигла того, что вопрос Надежды Савченко поднимается всеми лидерами серьезных стран мира. Такого еще никогда не было. Впервые в истории новейшей России все страны мира, весь Европейский Союз и Еврокомиссия от лица всех стран ЕС, и Европейский Совет, и США, и Канада выразили не просто какое-то беспокойство, а категорическое неприятие этого судилища и требование освободить Надежду», - цитирует Гончаренко 5 канал.

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По его словам, Украина дипломатично загнала в угол Российскую Федерацию в деле Савченко.

«Второе, что украинская власть уже сделала: Президент предложил выход из ситуации, а именно обмен на российских ГРУшников. Это обмен, на который, я надеюсь, должна пойти Российская Федерация. То есть мы не только загнали их в угол дипломатично, но мы даем им и выход из ситуации, а именно осуществить этот обмен. Путин может сказать своим гражданам, что мы своих освобождаем, поэтому ту «бандеровку» отпускаем. То есть все, что можно сделать по-человечески и по-дипломатически, Украина сделала для того, чтобы Надежду освободить», - подчеркнул нардеп.