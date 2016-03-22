Возле здания суда в России радикалы требуют привлечь к ответственности Савченко (фоторепортаж)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, несколько десятков человек с флагами пророссийских боевиков и "Новороссии", а также радикальной прокремлевской организации "Национально-освободительное движение" и партии "Великое отечество", лидер которой является также главой "антимайдана", держат плакаты с надписями: "Savchenko is a war criminal", "Убийце российских журналистов - справедливая кара", "Убийцам место в тюрьме".

"Мы против, чтобы это дело, дело Савченко из плоскости уголовной переводилось в политическую. Наша позиция - было совершено убийство российских журналистов - суд должен рассмотреть и вынести правильное решение…", - заявил УНИАН руководитель местного отделения партии "Великое Отечество" Денис Воробьев.

Организатором акции выступило "Национальное освободительное движение", основателем которого является депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

Движение известно, в частности, тем, что во всех бедах России обвиняет США и лично их президента Барака Обаму. Известность организации, среди прочего, принесла акция в Москве с плакатами: "Обама, руки прочь от наших пенсий!". Также НОД обвинял США в организации протестов российских дальнобойщиков. Кроме того, движение призывает к радикальным действия по борьбе с так называемой "пятой колонной" и "национал-предателями".

Читайте такжеСавченко доставили в суд для оглашения приговора под присмотром 16 автоматчиков

Как сообщал УНИАН, российский суд 21 марта начал оглашение приговора Савченко.

В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.