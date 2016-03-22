Российский суд не признал иммунитет Савченко как делегата ПАСЕ

Об этом заявил судья в ходе оглашения приговора, сообщает "112 Украина".

Суд мотивировал это тем, что Савченко стала делегатом ПАСЕ уже после задержания.

"Суд исходит из того, что Савченко была задержана 30 июня 2014 г., что с учетом положения о статусе делегата Ассамблеи Совета Европы не является препятствием для ее уголовного преследования", - отмечается в приговоре.

Также отмечается, что вина Савченко подтверждается показаниями свидетелей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ожидается окончание оглашения в суде российского Донецка приговора Савченко.

В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.