Победители конкурса «Семь чудес Украины» хотят объединиться

Победители конкурса «Семь чудес Украины» объявили о намерении подписать общий так называемый «Буковинский меморандум» по созданию постоянно действующего туристического тура по указанным объектам под названием «Бриллиантовый венец Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное подписание Меморандума планируется во время Всемирного форума буковинцев, который состоится в октябре этого года во время празднования 600-летнего юбилея Черновцов.

Представляя идею «Буковинского меморандума» на Первом буковинском инвестиционном форуме, проходящем в субботу в Черновцах, заместитель председателя Черновицкой ОГА Аркадий МУНТЯНУ отметил, что «предлагается модель межрегионального кластера, одним из первых шагов которого может стать организация туристического тура по объектам-победителям Всеукраинского конкурса "Семь чудес Украины» под рабочим названием «Бриллиантовый венец Украины».

По его словам, от регионов-партнеров получены позитивные отзывы относительно участия в этом проекте, и теперь проходит техническая часть формирования межрегионального кластера. Впоследствии состоится презентация концепции партнерства регионов-победителей Всеукраинского конкурса «Семь чудес Украины».

Эти регионы заявляют «о создании на добровольной основе мегакластерной структуры - сети регионов-победителей Всеукраинского конкурса «Семь чудес Украины» в виде общественной организации для реализации коммуникативных, информативных, культурных, экскурсионных, туристических и других мероприятий на непрерывной основе, в том числе создание надлежащей инфраструктуры и логистики постоянно действующего тура по указанным объектам под названием «Алмазный венец Украины", отметил А.МУНТЯНУ.

Как сообщал УНИАН, победителями Всеукраинского конкурса «Семь чудес Украины» стали: Национальный историко-архитектурный заповедник Каменец-Подольского «Камянец»; Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «София Киевская»; Национальный дендрологический парк «Софиевка» в городе Умань; Национальный заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе; Национальный заповедник «Хортица»; государственный историко-архитектурный заповедник «Хотинская крепость» на Буковине.