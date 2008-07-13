Восточногерманские деревни продают по цене лондонских квартир

Аукционы, где продается недвижимость, становятся все более популярным способом недорого приобрести дом в Германии. Средняя цена предложения здесь составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (около 40 тысяч долларов), в то время как средняя квартира с одной спальней в Лондоне стоит в десять раз дороже - 200 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов).

Больше всего доступных предложений находятся в восточной части страны. Однако не стоит думать, что все это недвижимость в скучных городках, построенных в эпоху социализма, пишет Недвижимость.ру со ссылкой на The Property wire. С аукционов можно приобрести интересные объекты – мельницы, заброшенные дома, амбары.

По словам Эндрю Бинштока (Andrew Binstock) из аукционного дома SKB Auctions, специализирующегося на недвижимости в этой части Европы, восточная Германия привлекательна своей природой - озерами, лесами, другими природными красотами и ценами.

В качестве примера Биншток приводит гостевой дом с 20 спальнями и большим количеством других помещений и двумя дорожками для боулинга, которые продается всего за 14 тысяч фунтов стерлингов (28 тысяч долларов). Расположен дом в небольшом немецком городке у границы Чехии, и, по мнению продавца, обладает большим потенциалом для бизнеса. Среди других предложений – мельница в Саксонии в двумя спальнями, окруженная озерами, за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 30 тысяч долларов).

Еще одиy плюс в том, что у большинства предложений, выставляемых на аукцион, нет стартовой цены. Даже если участник аукциона предложит всего 30 долларов и других предложений не последует, он получит дом.

"За деньги, которые вы потратите на квартиру с одной спальней в Лондоне, вы можете купить целую немецкую деревню", - добавляет Биншток.