На вокзале Харькова житель Донетчины убил военного и ранил еще одного

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, сегодня, 21 марта, в 0:40 во время патрулирования Южного вокзала наряд патрульной полиции услышал крики.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что мужчина нанес ножевые ранения двум гражданам и пытался скрыться с места происшествия. Злоумышленник был задержан.

Как оказалось, двое знакомых военнослужащих в возрасте 24 и 30 лет проводили свободное время в кафе. К ним присоединились 30 - и 37-летний мужчины. Во время употребления спиртных напитков между участниками застолья возник конфликт.

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30-летний подозреваемый достал раскладной нож и стал наносить ранения новым знакомым. Ранен 30-летний пострадавший военнослужащий от полученных повреждений скончался на месте происшествия. 24-летний военнослужащий с резаными ранами живота и плеча был доставлен в больницу.

Вещественные доказательства изъяты. Следственным открыты уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.