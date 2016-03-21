Оглашение приговора Савченко: суд объявил перерыв до завтра

Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов в Twitter.

«Судья объявил перерыв до завтра. Оглашение приговора продолжится в 10 утра», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд начал оглашать приговор Савченко.

В суд прибыли народные депутаты, украинские дипломаты, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

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Также на заседании суда присутствовали дипломаты из стран ЕС и США.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.