Оглашение приговора Савченко: суд объявил перерыв до завтра
Донецкий суд Ростовской области РФ объявил перерыв до завтра в оглашении приговора украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко.
Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов в Twitter.
«Судья объявил перерыв до завтра. Оглашение приговора продолжится в 10 утра», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд начал оглашать приговор Савченко.
В суд прибыли народные депутаты, украинские дипломаты, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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Также на заседании суда присутствовали дипломаты из стран ЕС и США.
Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.