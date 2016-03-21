В России доверие к Путину за год упало на 10% - опрос

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Респондентам задавали вопрос "Какими словами вы могли бы обозначить своё отношение к Владимиру Путину?". В марте этого года "симпатией" свое отношение назвали 30% опрошенных, против 37% годом ранее.

Кроме того, за последний год уменьшилось количество россиян, доверяющих президенту. "Полностью доверяют" президенту РФ 21% россиян, "скорее доверяют" — 52%, "скорее не доверяют" — 14%. Соответствующие цифры прошлого года — 26%, 57%, 14%.

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Таким образом, количество доверяющих в сумме снизилось на 10%. "Ничего плохого" о президенте РФ не могут сказать 30%. Количество людей, которые относятся к российскому президенту с "восхищением", снизилось с 10% до 8%.

Однако количество людей с "нейтральным или безразличным" отношением к Путину увеличилось с 10% до 15%. "Настороженным и выжидательным" назвали своё отношение 8% опрошенных, годом ранее так высказывались 5% россиян.

Так, в марте 2015 года социологи отмечали высший показатель симпатий и доверия.