Украинцам, которые приезжают в РФ на суд по делу Савченко, отказывают во въезде – адвокат

Украинцам, которые приезжают в Россию с целью присутствовать в суде на оглашении приговора украинской летчице Надежде Савченко, отказывают во въезде.

Об этом один из адвокатов Савченко Николай Полозов сообщал в Twitter.

«Как минимум одну из групп поддержки Нади Савченко, съезжающихся на приговор, не пустили в РФ в полном составе. Держали полсуток и развернули. Сотрудники ФСБ, отказывая во въезде поддерживающим Надю Савченко людям говорят, что даже кратковременное пребывание их в РФ нежелательно», - написал адвокат.

Читайте такжеЛидеры стран ЕС призвали Россию освободить незаконно заключенных украинцев

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы. Суд в российском Донецке решил начать оглашение приговора 20-21 марта.