4 депутата предлагают ВР ввести Общественный совет добропорядочности судей и особые декларации для них

Текст проекта закона размещен на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусматривается, что квалификационное оценивание кандидатов на должность судьи будет проводиться по критериям компетентности (профессиональной, личной, социальной и пр.), профессиональной этики и добропорядочности. Квалификационное оценивание по критерию профессиональной компетентности проводится с учетом принципов инстанционности и специализации.

Предусмотрено также формирование и ведение досье кандидата на должность судьи, а также требования к его содержанию. Формирование и ведение судебного досье и досье кандидата на должность судьи будет осуществляться в автоматизированной системе. Досье должны быть открытыми для общего доступа путем обнародования на официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за исключением сведений, не подлежащих обнародованию.

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание Общественного совета добропорядочности, который призван способствовать ВККС в установлении соответствия судьи критериям профессиональной этики и добропорядочности. Совет собирает, проверяет и анализирует информацию относительно судьи (кандидата на должность судьи), ВККС предоставляет такую информацию, в том числе, при наличии соответствующих оснований, вывод о несоответствии судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности, имеет право создать информационный портал для сбора информации о профессиональной этике и добропорядочности судей (кандидатов на должность судьи) и тому подобное.

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Членами такого совета могут быть представители правозащитных общественных объединений, ученые-юристы, адвокаты, журналисты, которые являются признанными специалистами в области своей профессиональной деятельности, имеют высокую профессиональную репутацию и отвечают критерию политической нейтральности.

«Во избежание коррупционных рисков и для обеспечения принципов открытости и прозрачности деятельности судей законопроектом усовершенствовано положения относительно мониторинга образа жизни судьи, предусмотрено осуществление обязательной полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая подается судьей и кандидатом на должность судьи», - говорится в пояснительной записке.

Результаты мониторинга образа жизни судьи могут также использоваться для оценки соблюдения судьей правил судейской этики.

Среди прочего, законопроектом впервые закрепляется обязанность судьи и кандидата на должность судьи подавать декларацию родственных связей, а также обязанность судьи ежегодно предоставлять декларацию добропорядочности.

Также дополнительно вводятся такие основания дисциплинарной ответственности судьи как непредоставление или несвоевременное предоставление соответствующих деклараций судьей или же декларирование в них заведомо недостоверных (в том числе неполных) сведений и утверждений.

Законопроектом детализированы основания дисциплинарной ответственности судьи и основания для принятия заключения о направлении рекомендации в Высший совет юстиции для решения вопроса о внесении представления об увольнении судьи с должности по причине нарушения присяги. В частности, таковым признается поведение судьи, которое порочит звание судьи или подрывает авторитет правосудия, в том числе в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статусу, соблюдения прочих этических норм и стандартов поведения, обеспечивающих общественное доверие к суду.

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Кроме того, новеллой в законопроекте является создание законодательных условий, при которых в ряды судейского корпуса на уровне апелляционных, высших специализированных судов и Верховного Суда Украины смогут присоединиться ученые-юристы и адвокаты. Так, закрепляется специальная процедура назначения на должность судьи впервые. Назначение кандидатов на должность судьи по специальной процедуре будет осуществляться по результатам проведенного конкурса в порядке, определенном законом.

Также в законопроекте говорится о повышении социальных гарантий профессии судьи. Законопроектом предлагается увеличить размер ежемесячного пожизненного денежного содержания с 60 до 80% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. За каждый полный год работы на должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два процента заработка, но не может быть больше 90% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности, отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом также усовершенствованы положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», касающиеся проведения конкурса на занятие вакантной должности судьи.