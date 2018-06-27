Дешевые полеты наяву

Первые «отчаянные» украинцы в эту пятницу улетели «на юга» рейсом low-cost компании (что практически означает «дешево») «Визз Эйр Украина». Почему отчаянные? Да потому, что это первый бюджетный авиаперевозчик в Украине, а ко всему новому, как правило, мы относимся с подозрением. Некоторые решили подождать, ведь компания заявила о себе и начала продавать билеты еще три месяца назад, однако при этом еще не имела самолета и находилась в процессе получения сертификата от украинских авиавластей. Новый, «хрустящий» Airbus-320, прямо с заводского конвейера в Тулузе, только доставлен в Украину и растаможен практически накануне первого вылета.

Мои знакомые долго взвешивали все «за» и «против» покупки дешевого авиабилета, копались на сайте компании, расспрашивали всех мало-мальски сведущих, и решили подождать, по крайней мере, до первого полета.

Видимо, для преодоления недоверия потенциальных пассажиров, первый рейс «Борисполь» - Симферополь провожал из аэропорта министр транспорта Иосиф Винский, который в последнее время активно заявляет о необходимости снижения стоимости авиабилетов и разгрузки наземных видов транспорта (в первую очередь, железных дорог), чтобы «каждый украинец» хотя бы раз в год, летел, а не ехал.

Все как полагается: с красной ленточкой, блестящими ножницами, аплодисментами и цветами. «Когда мы были должны открывать полет?… 15-го, а открыли 11-го», - радостно подсказал министр собравшимся журналистам. Затем забрался в самолет пожелать пассажирам удачного полета. Несмотря на подозрительность (ссылаюсь исключительно на собственные наблюдения) из-за почти «шаровой» стоимости билетов (по крайней мере, если они покупались за 2 месяца до вылета), все 180 мест в самолете были проданы. Впрочем, как оказалось, несколько пассажиров не пришли на рейс. Видимо, как раз те, кто купил билеты заблаговременно, всего за 79 гривен.

По доброй украинской традиции, самолет даже обмыли. Однако, не алкоголем, а в буквальном смысле этого слова: с обеих сторон, направляющийся на взлетную полосу самолет, полили с двух пожарных машин, устроив (подозреваю, к большой радости и удивлению пассажиров) так называемый «водный салют».

На вопросы, будет ли министр так провожать и остальные рейсы, он лаконично ответил, что это было сделано исключительно для дебютного полета. И сразу же поведал об условиях захода на рынок Украины авиакомпаний: «Это должна быть, во-первых, малобюджетная компания, во-вторых, с новыми самолетами обязательно, и в третьих – люди должны иметь возможность покупки билетов через интернет». Кроме того, при переговорах (а таковые украинские власти ведут с Арабскими Эмиратами, Германией и Францией) Минтранс настаивает на том, чтобы желающие зайти на наш рынок бюджетных авиаперевозок, создавали в Украине соответствующие отделения своих компаний. Причем, преимущественно, украинского владения. Пока что на такие условия пошла только группа Wizz Air.

Желающих зайти на наш рынок много, что и не удивительно, ведь авиатранспортом на сегодня не путешествует и 10% украинцев. К примеру, в прошлом году авиатранспортом воспользовались в целом 4,9 млн.человек. Зато динамика рынка впечатляющая: 17% за год, а с приходом «бюджетников» Минтранс прогнозирует и все 50-60% роста пассажиропотока.

Впрочем, министр уверен, что к концу года в Украине появится второй такой перевозчик. Тем временем, «Визз Эйр Украина», по-видимому, будет завоевывать рынок. Сейчас самолеты совершают 4 рейса в неделю на маршруте Киев-Львов и Киев-Одесса, и по 10 рейсов в неделю – на маршрутах Киев-Симферополь и Львов-Симферополь. С 15 сентября в планах компании открыть новые рейсы из Киева в Харьков и Запорожье. Тогда же компания планировала начать полеты и за рубеж. Честно говоря, с ума можно сойти – мне, как истой украинке так сложно верить, что смотаться в Европу из Киева можно будет 200-300 гривен!

Ева Клименко