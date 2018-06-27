Дешевые полеты наяву
Новый, «хрустящий» Airbus-320, прямо с заводского конвейера в Тулузе, только доставлен в Украину и растаможен практически накануне первого вылета...
Первые «отчаянные» украинцы в эту пятницу улетели «на юга» рейсом low-cost компании (что практически означает «дешево») «Визз Эйр Украина». Почему отчаянные? Да потому, что это первый бюджетный авиаперевозчик в Украине, а ко всему новому, как правило, мы относимся с подозрением. Некоторые решили подождать, ведь компания заявила о себе и начала продавать билеты еще три месяца назад, однако при этом еще не имела самолета и находилась в процессе получения сертификата от украинских авиавластей. Новый, «хрустящий» Airbus-320, прямо с заводского конвейера в Тулузе, только доставлен в Украину и растаможен практически накануне первого вылета.
Мои знакомые долго взвешивали все «за» и «против» покупки дешевого авиабилета, копались на сайте компании, расспрашивали всех мало-мальски сведущих, и решили подождать, по крайней мере, до первого полета.
Видимо, для преодоления недоверия потенциальных пассажиров, первый рейс «Борисполь» - Симферополь провожал из аэропорта министр транспорта Иосиф Винский, который в последнее время активно заявляет о необходимости снижения стоимости авиабилетов и разгрузки наземных видов транспорта (в первую очередь, железных дорог), чтобы «каждый украинец» хотя бы раз в год, летел, а не ехал.
|Министр транспорта и связи Иосиф Винский и генеральный директор «Визз Эйр Украина» Наталия Казмер
По доброй украинской традиции, самолет даже обмыли. Однако, не алкоголем, а в буквальном смысле этого слова: с обеих сторон, направляющийся на взлетную полосу самолет, полили с двух пожарных машин, устроив (подозреваю, к большой радости и удивлению пассажиров) так называемый «водный салют».
На вопросы, будет ли министр так провожать и остальные рейсы, он лаконично ответил, что это было сделано исключительно для дебютного полета. И сразу же поведал об условиях захода на рынок Украины авиакомпаний: «Это должна быть, во-первых, малобюджетная компания, во-вторых, с новыми самолетами обязательно, и в третьих – люди должны иметь возможность покупки билетов через интернет». Кроме того, при переговорах (а таковые украинские власти ведут с Арабскими Эмиратами, Германией и Францией) Минтранс настаивает на том, чтобы желающие зайти на наш рынок бюджетных авиаперевозок, создавали в Украине соответствующие отделения своих компаний. Причем, преимущественно, украинского владения. Пока что на такие условия пошла только группа Wizz Air.
Желающих зайти на наш рынок много, что и не удивительно, ведь авиатранспортом на сегодня не путешествует и 10% украинцев. К примеру, в прошлом году авиатранспортом воспользовались в целом 4,9 млн.человек. Зато динамика рынка впечатляющая: 17% за год, а с приходом «бюджетников» Минтранс прогнозирует и все 50-60% роста пассажиропотока.
Впрочем, министр уверен, что к концу года в Украине появится второй такой перевозчик. Тем временем, «Визз Эйр Украина», по-видимому, будет завоевывать рынок. Сейчас самолеты совершают 4 рейса в неделю на маршруте Киев-Львов и Киев-Одесса, и по 10 рейсов в неделю – на маршрутах Киев-Симферополь и Львов-Симферополь. С 15 сентября в планах компании открыть новые рейсы из Киева в Харьков и Запорожье. Тогда же компания планировала начать полеты и за рубеж. Честно говоря, с ума можно сойти – мне, как истой украинке так сложно верить, что смотаться в Европу из Киева можно будет 200-300 гривен!
Ева Клименко