Великобритания решила удвоить помощь Министерству обороны Украины

Об этом сегодня, 17 марта, сказала на брифинге Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании госпожа Пенни Модант, сообщает управление коммуникации и печати Министерства обороны Украины. Она также отметила, что этот визит является действительным свидетельством солидарности с Украиной.

«Мы чувствуем гордость за Украину и за те изменения, которые произошли в последнее время. Эта гордость формируется у наших политиков, которые внимательно следят за событиями в Украине. Эта гордость передается нашим военным, которых мы направляем сюда, которые в тесном сотрудничестве с украинскими военнослужащими, бок о бок, оказывают им помощь в процессе подготовки», - отметила Модант.

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Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать комплексную помощь Министерству обороны Украины, сказала она. И одним из элементов такой помощи является участие в процессе подготовки и обучении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«Великобритания приняла решение удвоить помощь. Кроме того, мы продолжим оказывать совещательную помощь. Это предусмотрено и подписанным сегодня Меморандумом в сфере обороны, который открывает для нас ряд новых возможностей, новых проектов. И мы с нетерпением ожидаем начала реализации этих проектов», - сообщила Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании и подчеркнула, что ее страна стремится помогать Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.