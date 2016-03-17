Великобритания решила удвоить помощь Министерству обороны Украины
Великобритания приняла решение по удвоению помощи Министерству обороны Украины.
Об этом сегодня, 17 марта, сказала на брифинге Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании госпожа Пенни Модант, сообщает управление коммуникации и печати Министерства обороны Украины. Она также отметила, что этот визит является действительным свидетельством солидарности с Украиной.
«Мы чувствуем гордость за Украину и за те изменения, которые произошли в последнее время. Эта гордость формируется у наших политиков, которые внимательно следят за событиями в Украине. Эта гордость передается нашим военным, которых мы направляем сюда, которые в тесном сотрудничестве с украинскими военнослужащими, бок о бок, оказывают им помощь в процессе подготовки», - отметила Модант.
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Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать комплексную помощь Министерству обороны Украины, сказала она. И одним из элементов такой помощи является участие в процессе подготовки и обучении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
«Великобритания приняла решение удвоить помощь. Кроме того, мы продолжим оказывать совещательную помощь. Это предусмотрено и подписанным сегодня Меморандумом в сфере обороны, который открывает для нас ряд новых возможностей, новых проектов. И мы с нетерпением ожидаем начала реализации этих проектов», - сообщила Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании и подчеркнула, что ее страна стремится помогать Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.