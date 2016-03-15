Миссия ОБСЕ подтвердила обстрел боевиками украинских позиций в Луганской области

Как говорится в отчете миссии за 14 марта, опубликованном сегодня, наблюдатели следуя сообщению об обстреле украинских позиций, провели анализ воронок, оставшихся после обстрела.

Представители наблюдательной миссии находясь на фортификационных защитных позициях украинских Вооруженных сил рядом с поселком Новотошковское (53 км северо-западнее Луганска), осмотрели четыре свежих воронки, диаметр каждой составлял один метр.

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Наблюдатели проанализировав две воронки и проведя экспертизу снаряда, который находился на месте обстрела, выразили оценку, что обстрел велся с 73-мм противотанкового гранатомета СПГ-9 с стороны контролируемого боевиками "ЛНР" поселка Донецкий (49 км северо-западнее Луганска).

Командир украинского блокпоста сообщил миссии ОБСЕ, что инцидент произошел в 5:45 утра.