В Ростове-на-Дону задержали несовершеннолетнего украинца якобы за подготовку теракта

Об этом заявил в четверг начальник центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Ростовской области Артур Метцгер, сообщает РИА Новости.

Российские полицейские утверждают, что молодой человек якобы намеревался совершить подрыв изготовленного им устройства.

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"(С этой целью он) вел поиск потенциальных объектов и разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал представитель российской полиции.

Как сообщал УНИАН, по данным Минюста, по состоянию на 10 марта, в России находятся по меньшей мере 29 политических заключенных - граждан Украины