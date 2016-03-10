Известно лишь о 29 украинских политзаключенных в России, но их больше - Минюст

В России находятся по меньшей мере 29 политических заключенных - граждан Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов во время брифинга.

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«Мы говорим о 28 украинских политзаключенных из Крыма. Плюс Надежда Савченко. Также есть люди из Донбасса. Но на самом деле этих людей больше, о многих мы просто не знаем - публичной становится только небольшая часть того, что происходит там», - сказал он.

Петухов добавил также, что российская сторона автоматически считает крымчан гражданами России, поэтому существуют проблемы с допуском к ним украинских консулов и с предоставлением им правовой помощи со стороны Украины.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко напомнил, что Украина обратилась к России с просьбой передать политзаключенных украинской стороне.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о возвращении на территорию Украины Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, незаконно осужденных в РФ.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к МИД «подключиться к этому делу, чтобы западные партнеры поддержали запрос украинской стороны».