В Украине запретили трансляцию еще 13 российских телеканалов

В частности, речь идет о таких телеканалах: «Радость моя», «Музыка Первого», Оcean–TV, HD Life, ТДК (Телевизионный Дамский Клуб), «24 Док», «Детский», STV, «Индия ТВ», «Здоровое телевидение», «Ля-минор ТВ», «Еврокино» и Drive.

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Соответствующее решение регулятор принял в ходе сегодняшнего заседания.

Как сообщили члены коллегии, Нацсовет во время мониторинга эфира телеканалов зафиксировал размещение фильмов с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, и рекламы, не адаптированной к требованиям украинского законодательства.

Согласно решению регулятора, украинские провайдеры должны будут исключить указанные каналы из наполнения своих пакетов ТВ-программ в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2016 года Нацсовет исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, ряд российских телеканалов, в числе которых «Совершенно секретно», «Кто есть кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Авто плюс», «Кухня ТВ», КХЛ, «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», «Боец», «Время: далекое и близкое», «Настоящее Страшное Телевидение» («НСТ») и «Сарафан».

Ранее регулятор запретил трансляцию на территории Украины следующих российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир», TVCI, «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+», «Комедия ТВ».

Данные телеканалы занимаются российской пропагандой, искажают действительность и являются инструментом манипуляции общественным мнением, используемым страной-агрессором.

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такое запрещение.