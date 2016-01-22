Украина запретила российский канал "Комедия ТВ" за показ лиц, "угрожающих нацбезопасности"

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный совет 21 января исключил из перечня программ, которые в соответствии с действующим отечественным законодательством и Европейской конвенцией о трансграничном телевидении разрешены для ретрансляции в кабельных сетях Украины, российский телеканал «Комедия ТВ», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Нацсовет во время мониторинга эфира телеканала зафиксировал размещение фильмов с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, и рекламы, не адаптированной к требованиям украинского законодательства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины следующих российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир», TVCI, «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+». По мнению украинских властей, данные телеканалы занимаются пропагандой, искажают действительность и являются инструментом манипуляции общественным мнением, используемым страной-агрессором.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.

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