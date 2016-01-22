Украина запретила российский канал "Комедия ТВ" за показ лиц, "угрожающих нацбезопасности"

16:00, 22 января 2016
Общество
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил российский телеканал «Комедия ТВ» из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Украинцы больше не смогут смотреть на угрозы своей нацбезопасности на канале

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный совет 21 января исключил из перечня программ, которые в соответствии с действующим отечественным законодательством и Европейской конвенцией о трансграничном телевидении разрешены для ретрансляции в кабельных сетях Украины, российский телеканал «Комедия ТВ», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Нацсовет во время мониторинга эфира телеканала зафиксировал размещение фильмов с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, и рекламы, не адаптированной к требованиям украинского законодательства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины следующих российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир», TVCI, «Россия-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, Russia Today, РБК-ТВ, «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+». По мнению украинских властей, данные телеканалы занимаются пропагандой, искажают действительность и являются инструментом манипуляции общественным мнением, используемым страной-агрессором.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.

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