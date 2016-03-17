В Краматорске найден мертвым представитель международной организации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорского отдела Национальной полиции, вечером 15 марта в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение от службы безопасности международной организации о том, что их сотрудник, гражданин Украины, по месту своего жительства не открывает дверь и не выходит на телефонную связь.

Сотрудники полиции, совместно со службой безопасности международной организации и владелицей квартиры открыли квартиру и обнаружили труп мужчины в ванной комнате, со следами порезов рук и шеи.

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Следственно-оперативной группой полиции проведен осмотр места происшествия. Порядок в квартире не нарушен. Назначен ряд экспертиз для установления причины гибели гражданина.

По предварительной версии, произошло самоубийство, продолжаются следственно-оперативные мероприятия, - сообщил начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максимов.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорской местной прокуратуры, погибший является 37-летним сотрудником Представительства Международной организации по миграции.

Согласно сообщению, тело мужчины обнаружили по месту жительства в ванной комнате с множественными телесными повреждениями в виде ножевых ранений. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ.

В настоящее время правоохранительными органами выясняются все обстоятельства происшествия.