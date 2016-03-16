Редактор Николаевской областной ТРК открыто поддерживает боевиков и ждет "русскую весну" (фото)

"Если взглянуть на профиль журналистки в социальной сети ВКонтакте, то можно увидеть много интересной информации. Так, первым делом в глаза бросается статус, который установила сепаратистка - "Русские всегда приходят за своим" (Отто фон Бисмарк). Звучит вызывающе и провокационно, учитывая нынешние напряженные отношения Украины с Россией", - пишет МедиаИнфо.

Отмечается, что первой записью на стене журналистки является репост новости группы "АнтиМайдан" о якобы планируемом нападении украинского парламента на Кремль.

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Кроме этого, Пономарева активно размещает на стене записи и поздравительные иллюстрации к различным советским и российским праздникам милитаристского толка. В частности, редактор ТРК "Николаев" любит "День Советской армии и военно-морского флота", несуществующий в Украине "День защитника Отечества", а также российский "День ракетных войск и артиллерии".

Согласно сообщению, Пономарева также нелестно отзывается о Дне Государственного флага Украины и предлагает называть украинских патриотов "хохулами".

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Вместе с тем редактор Николаевской облгостелерадикомпании считает террористов на Донбассе героями и говорит, что "Бог за нас".