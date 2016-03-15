ГРУшник Александров может получить нового адвоката уже на следующее судебное заседание

Защитник одного из задержанных на Донбассе российских диверсантов Евгения Ерофеева Оксана Соколовская не исключает, что уже на следующее судебное заседание, которое состоится 21 марта, родственники второго диверсанта Александра Александрова наймут нового адвоката вместо пропавшего Юрия Грабовского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам по завершении сегодняшнего судебного заседания.

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“Я думаю, что адвокат на следующем заседании будет. Все действия для этого предпринимаются его близкими”, - сказала Соколовская.

Кроме того, Соколовская опровергает заявления прокурора Игоря Нимченко о том, что к исчезновению Грабовского могут быть причастны российские спецслужбы: “Мой коллега Грабовский довольно опытно защищал Александрова. Не каждый из украинских адвокатов будет это делать. Поэтому я не знаю, какой может быть у российских спецслужб ликвидировать адвоката или затянуть время из-за его похищения”.

Кроме того, Соколовская заявила, что на следующее судебное заседание представит доказательства о давлении на нее и угрозах: “Я обращалась в правоохранительные органы. Есть две выписки из ЕРДР об угрозах, в том числе угрозе убийством, и в отношении действий прокурора Киевской области”. В то же время она добавила, что дело возбуждено, но никакие следственные действия не проводятся. И она надеется, что после ходатайства в суд о назначении для нее меры безопасности, правоохранители начнут расследовать угрозы и давление на нее.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.

Сегодня, 15 марта, адвокат Соколовская сообщила, что ее коллега Грабовский объявлен в розыск как пропавший без вести.