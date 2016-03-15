Родственники ГРУшника Александрова наймут нового адвоката вместо пропавшего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве заседания Голосеевского районного суда Киева по делу российских диверсантов Александрова и Евгения Ерофеева сообщила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.

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По ее словам, о назначении так называемого государственного адвоката из центра юридической помощи не может быть и речи.

"Родственники Александрова предпринимают все действия, направленные на поиск адвоката для Александрова. И я думаю, что в ближайшее время он будет найден", - сказала Соколовская.

Кроме того, она добавила, что новому адвокату понадобится время для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Однако, сколько именно времени необходимо, Соколовская, не уточнила.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.

Сегодня, 15 марта, адвокат Соколовская сообщила, что ее коллега Грабовский объявлен в розыск как пропавший без вести.