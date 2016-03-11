На выходных зима напомнит о себе похолоданием и мокрым снегом

Температура воздуха будет невысокой и составит в течение дня +3+8 градусов, только в южной части будет теплее, 6-11 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

Отмечается, что 12-13 марта в западной части ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-6 тепла, днем 3-8, на Закарпатье до 6-10 градусов тепла.

Читайте такжеТеплая зима: в Киеве метеорологи зафиксировали 31 температурный рекорд

В северных областях - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, днем ​​3-8 градусов тепла. В центральной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 4-9 градусов тепла. В восточных областях, в свою очередь, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В южной части преимущественно без осадков, лишь местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

В Киеве 12 марта пройдут дожди, 13 марта - дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 4-7 градусов тепла.

Ветер в Украине восточный, 5-12 м/с, 13 марта на западе и севере порывы 15-18 м/с.