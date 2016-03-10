Завтра в Украину придет похолодание: температура упадет до +8° и снова вернутся дожди

11 марта в Украине температура воздуха снизится и составит в течение дня +3+8 градусов, только на Закарпатье и в Крыму станет теплее, 6-11 градусов тепла, передает Opogode.ua.

В большинстве областей Украины увеличится облачность, будет преобладать влажная воздушная масса, пройдут преимущественно небольшие дожди.

В западной части - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​3-8, на Закарпатье до 6-10 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В центральной части пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем ​​4-9 градусов тепла.

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В восточных областях преимущественно без осадков, лишь местами возможен незначительный дождь. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В южной части - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла, днем ​​6-11 градусов тепла.

В Киеве 11 марта пройдут небольшие дожди и похолодает. Температура воздуха ночью 2-5 градусов тепла, днем ​​6-8 градусов тепла.

Ветер в Украине восточный, 5-10 м/с.