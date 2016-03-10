Генштаб предупредил военных о случаях отравления клофелином незнакомцами на вокзалах

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

«Случаи отравлений военнослужащих клофелином (или другими токсичными веществами) с последующим ограблением случаются все чаще. Злоумышленники действуют на железнодорожных вокзалах и автостанциях по одинаковому сценарию: знакомятся с военнослужащим, предлагают выпить, незаметно примешивают сильнодействующее вещество в алкоголь, от которого военный теряет сознание», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что военная служба правопорядка совместно с Национальной полицией и волонтерскими организациями прилагает усилия для противодействия злоумышленникам, несколько преступных групп уже были задержаны.

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В Генштабе призывают военнослужащих, которые едут в отпуск или возвращаются из отпуска, не принимать приглашение выпить от незнакомых людей, а граждан - сообщать в полицию о всех подозрительных случаях на вокзалах и автостанциях.