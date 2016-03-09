Суд признал право фигуранта дела Сенцова отбывать срок ближе к оккупированному Крыму

Суд потребовал у ФСИН "решить вопрос о месте дальнейшего отбывания наказания" Афанасьева с учетом требований ст. 8 Европейской конвенции по правам человека, передает Би-би-си. "Последняя гарантирует право на уважение семейной жизни, из которого, согласно прецедентному праву ЕСПЧ, вытекает обязанность властей содействовать личным свиданиям заключенных и их близких родственников", - объяснил адвокат Афанасьева.

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В интервью газете "Коммерсант" член Совета по правам человека при президенте России Павел Чиков заявил, что это первый случай, когда российский суд признал за заключенным право отбывать наказание недалеко от дома.

Афанасьев просил перевести его в колонию в Ростовской, Воронежской области или Краснодарском крае. В этой просьбе суд подсудимому отказал, предоставив право принимать решение ФСИН.

Геннадий Афанасьев был приговорен к 7 годам колонии строгого режима по обвинениям в терроризме. Он пошел на сделку со следствием и выступал свидетелем обвинения против режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которых в итоге осудили за организацию террористического сообщества.

Однако позже он отказался давать показания, заявив, что все ранее им сказанное он говорил под давлением.